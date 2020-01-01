روسيا تجري 25.2 مليون اختبار للكشف عن كورونا

أعلنت الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، أن المختصين الروس أجروا حتى الآن أكثر من 25 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد.وأضاف المكتب الصحفي للهيئة، اليوم الاثنين "أن روسيا أجرت حتى الوقت الراهن، أكثر من 25.2 مليون اختبار، لتحديد الإصابة بفيروس كورونا المستجد".وكانت الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك قد ذكرت في 16 يوليو الجاري، أن عدد الاختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، زاد على 24 مليون اختبار.