651 إصابة جديدة و13 وفاة بكورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 651 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 59 ألفا و493 إصابة.وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - بأن البلاد أكدت وفاة 13 حالة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتصل حصيلة الوفيات إلى ألف و498 وفاة.وبحسب البيانات فإنه منذ بدء تفشي الوباء، تعافى 31 ألفا و493 شخصا في أوكرانيا.