ارتفاع صادرات مصر لأمريكا لـ2.2 مليار دولار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتسجل 2195.8 مليون دولار عام 2019، تمثل 7.2% من صادرات مصر، مقابل 1721.7 مليون دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 27.5%.وجاءت الصادرات من الملابس الجاهزة في المرتبة الأولى بنسبة 43.1% من إجمالي الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت 945.7 مليون دولار عام 2019 مقابل 801.2 مليون دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدره 18%.وبلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحــدة الأمريكية 5147.9 مليون دولار عام 2019 وتمثل 6.6% من واردات مصـر مـن العالم مقابل 5460.8 مليون دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 5.7%.وجاءت الواردات من حبوب وأثـمار زيتية ونباتات طبية وعلف في المرتبة الأولى بنسبة 22.5% من إجمالي الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت 1157.6 مليون دولار عام 2019، مقابل 1213.4 مليون دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قـدرها 4.6%.