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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القوات الأفغانية تدمر 20 نفقا لحركة طالبان

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:29 ص
قوات الأمن الأفغانية
قوات الأمن الأفغانية
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دمرت قوات الأمن الأفغانية 20 نفقا تحت الأرض على الأقل لحركة طالبان خلال عملية في إقليم هلمند الجنوبي.

وأفاد فيلق العمليات الخاصة - في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الاثنين - بأن مقاتلي طالبان كانوا يخططون لشن هجمات في منطقتي سارباند وديه آدم خان في منطقة جريشك أمس.

وأضاف البيان أن القوات الخاصة الأفغانية أحبطت خطة طالبان لشن هجمات ودمرت الأنفاق مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 4 مسلحين خلال هذه العمليات.

وأشار البيان إلى أن القوات الخاصة قامت أيضا بتفكيك 12 عبوة ناسفة خلال العمليات وفجرت 20 نفقا تحت الأرض كان مقاتلو طالبان قد قاموا بحفرها.

من جانبها، لم تعلق طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.

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