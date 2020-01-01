غزال.. «فاشون بلوجر» تقدم نصائح لأناقة المحجبات (صور)



تعتقد الفتيات المحجبات أنهن منسيات من قبل مصممي الموضة ومدوناتها، لكن مؤخرا ظهرت أكثر من فاشون بلوجر تقدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، طرق مختلفة للأزياء بصيحاتها الجديدة، وطرق تنسيقها بأشكال مختلفة.



وكانت أبرزهم العارضة غزال التي حاولت توصيل الطريقة الصحيحة للفتيات عن طريق "الإنستجرام"، الذي أصبح أداة سهلة الاستخدام ومجانية للفتيات للإطلاع على موضات الملابس الجديدة.



كان هدف عارضة أزياء ملابس المحجبات توصيل الفتيات المحجبة لامكانية ارتداء الجيبات بأشكال مختلفة، غير منحصرة في الأوفر سايز، كما أوضحت لـ"الدستور" أن الأكثر انتشارا لعام ٢٠٢٠ الجيبات الضيقة و"البليسيه" والتي يمكن تنسيقها مع السترة القصيرة وكذلك الطويلة، مع إضافة حزام على الوسط لتغيير شكل الزي، وكذلك إمكانية ارتداء الطقم بأكثر من شكل. تعتقد الفتيات المحجبات أنهن منسيات من قبل مصممي الموضة ومدوناتها، لكن مؤخرا ظهرت أكثر من فاشون بلوجر تقدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، طرق مختلفة للأزياء بصيحاتها الجديدة، وطرق تنسيقها بأشكال مختلفة.وكانت أبرزهم العارضة غزال التي حاولت توصيل الطريقة الصحيحة للفتيات عن طريق "الإنستجرام"، الذي أصبح أداة سهلة الاستخدام ومجانية للفتيات للإطلاع على موضات الملابس الجديدة.كان هدف عارضة أزياء ملابس المحجبات توصيل الفتيات المحجبة لامكانية ارتداء الجيبات بأشكال مختلفة، غير منحصرة في الأوفر سايز، كما أوضحت لـ"الدستور" أن الأكثر انتشارا لعام ٢٠٢٠ الجيبات الضيقة و"البليسيه" والتي يمكن تنسيقها مع السترة القصيرة وكذلك الطويلة، مع إضافة حزام على الوسط لتغيير شكل الزي، وكذلك إمكانية ارتداء الطقم بأكثر من شكل.

موضة الجيب

موضة الجيب بصيف ٢٠٢٠



وقالت إن موسم ٢٠٢٠ يتميز بجيبات الكالوش والساتان، والمنقوشة، وذات الكسرات، وأنه يمكن تنسيق قطعة واحدة من الجيب مع أكثر من بلوزة، وأكدت أنه يمكن ارتداء الجيب بنفس لون السترة من الإطلالات الأكثر انتشارا للعام ٢٠٢٠. وقالت إن موسم ٢٠٢٠ يتميز بجيبات الكالوش والساتان، والمنقوشة، وذات الكسرات، وأنه يمكن تنسيق قطعة واحدة من الجيب مع أكثر من بلوزة، وأكدت أنه يمكن ارتداء الجيب بنفس لون السترة من الإطلالات الأكثر انتشارا للعام ٢٠٢٠.

موضة الجيب