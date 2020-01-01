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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

غزال.. «فاشون بلوجر» تقدم نصائح لأناقة المحجبات (صور)

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:28 ص
موضة الجيب
موضة الجيب
نور أيمن
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تعتقد الفتيات المحجبات أنهن منسيات من قبل مصممي الموضة ومدوناتها، لكن مؤخرا ظهرت أكثر من فاشون بلوجر تقدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، طرق مختلفة للأزياء بصيحاتها الجديدة، وطرق تنسيقها بأشكال مختلفة.

وكانت أبرزهم العارضة غزال التي حاولت توصيل الطريقة الصحيحة للفتيات عن طريق "الإنستجرام"، الذي أصبح أداة سهلة الاستخدام ومجانية للفتيات للإطلاع على موضات الملابس الجديدة.

كان هدف عارضة أزياء ملابس المحجبات توصيل الفتيات المحجبة لامكانية ارتداء الجيبات بأشكال مختلفة، غير منحصرة في الأوفر سايز، كما أوضحت لـ"الدستور" أن الأكثر انتشارا لعام ٢٠٢٠ الجيبات الضيقة و"البليسيه" والتي يمكن تنسيقها مع السترة القصيرة وكذلك الطويلة، مع إضافة حزام على الوسط لتغيير شكل الزي، وكذلك إمكانية ارتداء الطقم بأكثر من شكل.
موضة الجيب
موضة الجيب
موضة الجيب بصيف ٢٠٢٠

وقالت إن موسم ٢٠٢٠ يتميز بجيبات الكالوش والساتان، والمنقوشة، وذات الكسرات، وأنه يمكن تنسيق قطعة واحدة من الجيب مع أكثر من بلوزة، وأكدت أنه يمكن ارتداء الجيب بنفس لون السترة من الإطلالات الأكثر انتشارا للعام ٢٠٢٠.
موضة الجيب
موضة الجيب
تنسيق الجيب لأكثر من إطلالة:

ويمكن تنسيق قطعة جيب واحدة مع أكثر من سترة، حيث أشارت الفاشون بلوجر غزال من خلال "انستجرام"، أنه يمكن تنسيق جيبتين فقط مع اكتر من ١٠ سترات.

كما أوضحت أنه يمكن ارتداء الجيب بنفس لون السترة، وارتداء الحجاب بألوان متعددة، أو مشجر وذات نقاط، حيث أن ذلك الاستايل يجمع بين الاحتشام والعصرية.

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