لليوم السابع.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل تجريف قرية ببيت لحم

ما زالت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في تجريف مساحات من أراضي المواطنين في قرية كيسان شرق بيت لحم، لليوم السابع على التوالي، لصالح توسيع حدود مستوطنة "إيبي هناحل" المقامة على أراضي القرية، وتم نصب عدد من البيوت المتنقلة "كرفانات" قرب القرية.وصرح مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن جرافات الاحتلال تواصل أعمال التجريف في تلك المنطقة في اطار أطماع استيطانية لتوسيع حدود المستوطنة من خلال اقامة بؤر استيطانية، مشيرا إلى قوات الاحتلال نصبت عددا من الكرفانات في تلك المساحات، وفقا لوكالة "وفا".وتقع قرية كيسان إلى الشرق من بيت لحم، ويسكنها حوالي 800 نسمة، وتحدها مستوطنتان مقامتان على أرضها شرقا، هما "معالي عاموس"، و"آفي مناحيم"، ونصف مساحة القرية الواقعة على 2 كيلو متر مربع تم الاستيلاء عليها لأغراض استيطانية.