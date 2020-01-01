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رئيس التحرير التنفيذي
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علماء يطورون غشاءً جديدًا لامتصاص ثانى أكسيد الكربون

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:04 ص
ثانى أكسيد الكربون
ثانى أكسيد الكربون
وكالات
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طور علماء صينيون تكنولوجيا إنتاج غشاء جديدة لامتصاص وفصل ثاني أكسيد الكربون.

ووعدت الدراسة، التي تم نشر نتيجتها في مجلة "غازات الاحتباس الحراري:العلم والتكنولوجيا"، بالمساعدة في التخفيف من تأثير الاحتباس الحراري الناجم عن انبعاثات الكربون.

يذكر أن الفصل بالأغشية، تقنية جديدة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ما يعني فصل ثاني أكسيد الكربون بمساعدة مواد الأغشية، ووفقًا للدراسة، فهي موفرة للطاقة وسهلة الاستخدام.

وقام علماء من جامعة تيانجين باختبار مجموعة متنوعة من المذيبات لإيجاد حل جديد لإنتاج أغشية أكثر كفاءة في فصل الغازات.

وأظهر الغشاء الجديد أداء فصل ثاني أكسيد الكربون قريب من الحد الأعلى لمواد الغشاء هذه.

وقال لي رون، أحد مؤلفي الدراسة: "نأمل أن تساعد هذه التكنولوجيا محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والمؤسسات الكيميائية على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري".

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