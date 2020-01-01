ولايات ألمانية تطالب ببقاء القوات الأمريكية

طلب رؤساء حكومات أربع ولايات ألمانيّة من 13 عضوًا في الكونجرس الأمريكي منع الرئيس دونالد ترامب من تقليص الوجود العسكري في ألمانيا، حسب ما أفاد أمس الأحد عدد من وسائل الإعلام.وكتب المسئولون الألمان الأربعة، في خطاب وجّهوه إلى أعضاء الكونغرس واطّلعت عليه صحيفتا "شتوتجارتر زيتونج" و"شتوتجارتر ناخريختن"، أنّ القوّات الأمريكيّة المتمركزة في البلاد تُمثّل بقواعدها ووحداتها القتاليّة ومستشفياتها العسكريّة "العمود الفقريّ للوجود الأمريكي في أوروبا، والقدرة (التي يمتلكها) حلف شمال الأطلسي على التحرّك".وطلب المسئولون الألمان المنتمون إلى جهات سياسيّة مختلفة، ويُمثّلون ولايات بادن - فورتمبيرج وريناني - بالاتينا وبافاريا وهسن، بـ"عدم قطع رابط الصداقة" بين البلدين "بل تعزيزه".وتشترك الولايات الألمانيّة الأربع في أنّ كلًا منها يستضيف قاعدة عسكريّة للولايات المتحدة.ووافق ترامب في وقت سابق على خطّة لسحب 9500 جندي أميركي متمركزين حاليًّا في ألمانيا، ويتهم الرئيس الجمهوري ألمانيا بالاستفادة ماليًا من الوجود العسكري الأمريكي.