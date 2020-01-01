شانجهاى: لا إصابات جديدة بكورونا

قالت لجنة الصحة المحلية في بلدية شانجهاي بشرقي الصين اليوم الاثنين، إن المدينة لم تسجل أي حالات وافدة مصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) آمس الأحد.وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي إن أربعة أشخاص غادروا المستشفى بعد تعافيهما آمس الأحد.ولم يتم تسجيل حالات إصابة بكوفيد-19 محلية العدوى يوم الأحد في المدينة.وحتى يوم الأحد، سجلت شانغهاي 391 حالة إصابة مؤكدة وافدة، حيث لا تزال 20 حالة منها في المستشفيات لتلقي العلاجات الطبية، و342 حالة إصابة محلية العدوى، بينها سبع وفيات.