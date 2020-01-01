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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون يضرب بيده على طاولة المفاوضات حول خطة النهوض الأوروبية.. لهذا السبب

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:09 ص
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
وكالات
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أفاد دبلوماسي فرنسي، إنّ الرئيس إيمانويل ماكرون «ضرب بيَده على الطاولة» في القمّة الأوروبّية في بروكسل الأحد للتوصّل إلى اتّفاق على خطة أوروبية موحّدة للنهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد وباء «كوفيد-19»، وذلك احتجاجًا على تعنّت بعض نظرائه.

وهاجم ماكرون البلدان التي يُطلَق عليها اسم «مقتصدة» (هولندا، السويد، الدنمارك والنمسا) إضافة إلى فنلندا، وهي دول تتبنّى مقاربة متحفّظة للغاية إزاء خطة الإنعاش الاقتصادي.

وقال مستشار في الوفد الفرنسي: «إنّ ماكرون كان قاسيًا إزاء تناقضاتهم»، في موقف سردت تفاصيله وفود أخرى لعدد من وسائل الإعلام.

لكنّ المستشار أعرب عن أسفه لأنّ ما قام به ماكرون «تمّ سرده بطريقة كاريكاتورية إلى حدّ ما» على لسان تلك الوفود.

وانتقد الرئيس الفرنسي خصوصًا معارضة هذه الدول لمطلبه تخصيص جزء كبير من أموال خطة الإنعاش، التي ستموّل بقرض مشترك من الاتحاد الأوروبي، لتقديم إعانات للدول الأعضاء.

كما انتقد ماكرون سلوك المستشار النمسوي سيباستيان كورتز الذي نهض وغادر الطاولة لإجراء مكالمة هاتفية.

وبحسب مصدر أوروبي، فإنّ المستشار النمسوي شعر بـ«الإهانة» من ملاحظة ماكرون.

وقارن الرئيس الفرنسي أيضًا بين موقف رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الذي يتزعّم المعسكر المعارض لخطة الإنعاش، بموقف رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون خلال مفاوضات سابقة.

ومن الخيارات المطروحة، زيادة حصّة القروض إلى 300 مليار (مقابل 250 في الاقتراح الأولي) لكن من دون خفض حصّة المنح التي ترمي لدعم خطط الإنعاش في دول معيّنة.

وتتمسّك فرنسا وألمانيا بموقفهما في عدم خفض حصّة المنح إلى ما دون 400 مليار يورو، في موقف ترفضه الدول المقتصدة.

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