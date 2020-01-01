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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
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باحثون: الأطفال الأكبر سنا ينقلون كورونا مثل البالغين

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:29 ص
أطفال ينقليون كورونا
أطفال ينقليون كورونا
وكالات
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يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاما أن ينقلوا العدوى بـ"كوفيد-19" داخل الأسرة مثل البالغين تماما، وفقا لبحث جديد نُشر في مجلة الأمراض المعدية الناشئة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقام باحثون من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية بتحليل تقارير 59073 حالة مخالطة لـ5706 مرضى أبلغوا عن أعراض كوفيد-19 في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 20 يناير إلى 27 مارس.

من بين 10592 حالة اتصال منزلية، تبينت إصابة 11.8 بالمئة بكوفيد-19، وكانت معدلات الإصابة بكوفيد-19 أعلى بين المخالطين للأطفال من البالغين، وفقا للدراسة. ومن بين 48481 حالة اتصال خارج المنزل، بلغ معدل الإصابة 1.9 بالمئة.

كما وجد الباحثون أعلى معدل إصابة بكوفيد-19 وقدره 18.6 بالمئة بين المخالطين المنزليين للأطفال في سن المدرسة، في حين كان المعدل الأدنى وقدره 5.3 بالمئة بين المخالطين المنزليين للأطفال من سن 0-9 سنوات خلال فترة إغلاق المدرسة.

وقال مؤلفو الدراسة إن "المعدلات بين المخالطين للأطفال كانت أعلى من البالغين. وتعكس هذه المخاطر إلى حد كبير انتقال العدوى وسط إجراءات التخفيف".

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