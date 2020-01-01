22 إصابة جديدة بكورونا فى الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الإثنين، إنها تلقت تقارير عن تسجيل 22 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني يوم الأحد، بما فيها 17 حالة إصابة محلية.وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أن جميع الإصابات المحلية سجلت في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم شمال غربي الصين.ولم تسجل حالات وفاة بسبب المرض يوم الأحد، وفقا للجنة.