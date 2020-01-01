



وقال الديوان الملكي في بيان له نصًا: "دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الإثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة... حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية".





أعلن الديون الملكي السعودي نقل الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين إلى المستشفى من أجل إجراء الفحوصات اللازمة داخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.وأوضح الديوان في بيان له، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز يجري الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.