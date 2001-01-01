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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نيكى يرتفع 0.33% فى بداية التعامل بطوكيو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:29 ص
أسهم اليابان
أسهم اليابان
وكالات
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ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الإثنين.

وصعد نيكي 0.33 في المئة إلى 22772.07 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.24 في المئة إلى 1577.61 نقطة.

وأغلقت أسهم اليابان منخفضة، الثلاثاء الماضي، مع جني المستثمرين أرباحًا عقب مكاسب حادة في الجلسة السابقة، في حين تضررت أسهم شركات أشباه الموصلات والتكنولوجيا المتقدمة عقب أداء ضعيف لنظيراتها في الولايات المتحدة على المؤشر ناسداك.

وهبط المؤشر نيكي القياسي 0.87% إلى 22587.01 نقطة بعدما سجل ذروة شهر في الجلسة السابقة، وارتفعت 83 سهمًا في حين هبطت 135 سهمًا على المؤشر.

وفي السوق الأوسع نطاقا، انخفض المؤشر توبكس 0.5% إلى 1565.15 نقطة في أعقاب قفزة 2.46% في الجلسة السابقة.

وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية وعددها 33 باستثناء سبع، وقادت الخسائر قطاعات المصايد السمكية والغابات وشركات الطيران والنقل البري.

وتضررت أسهم قطاع أشباه الموصلات بعد هبوط المؤشر ناسداك المجمع 2.13%؛ بفعل تراجع أسهم أمازون ومايكروسوفت وأسماء كبيرة قادت صعود وول ستريت في الآونة الأخيرة، ودفع الأسهم للهبوط فرض كاليفورنيا قيودًا جديدة بسبب فيروس كورونا وتصاعد التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وفقد سهم أدفانتست 2.43% وخسر سكرين هولدنجز 2.14 وهبط سهم طوكيو إلكترون 1.45%.

هبط سهم سوني 1.98% بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 2001 في الجلسة السابقة.

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