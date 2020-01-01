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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:22 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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سجّلت الولايات المتّحدة 63،872 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، حسب بيانات نشرتها الأحد جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأحد حتّى الساعة 20،30 (00،30 ت غ الإثنين) أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة قد ارتفع إلى 3،762،081 منذ بداية الوباء.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تمّ أيضًا تسجيل 514 وفاة جديدة في الولايات المتحدة جرّاء الفيروس، ليرتفع بذلك معدّل الوفيات في البلاد إلى 140،474، وفق الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرًّا.

ومنذ نهاية يونيو تواجه أقوى دولة في العالم تزايدًا متسارعًا في أعداد المصابين بالفيروس ولا سيّما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

وتوقّعت نماذج وبائية محدّثة أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة ليبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 151 ألفًا بحلول 1أغسطس و157 ألفًا بحلول 8 أغسطس.

وهذه الأرقام هي حصيلة متوسّط نماذج وضعتها 23 مجموعة بحثية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، ونشرها الثلاثاء فريق مختبر "ديفيد رايخ لاب" من جامعة ماساتشوستس، نيابة عن المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

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