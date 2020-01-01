الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 35 درجة

الصغرى العظمى



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وشبورة مائية صباحًا، فيما تشهد السواحل الشمالية، طقس معتدل والرياح معتدلة، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري.كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.وليلًا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35شبين الكوم الصغرى 23 والعظمى 35طنطا الصغرى 24 والعظمى 35دمنهور الصغرى 23 والعظمى 33الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 30بلطيم الصغرى 24 والعظمى 30مطروح الصغرى 21 والعظمى 28السلوم الصغرى 20 والعظمى 30سيوة الصغرى 22 والعظمى 35بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 30دمياط الصغرى 24 والعظمى 29الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 35الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 36السويس الصغرى 22 والعظمى 36العريش الصغرى 23 والعظمى 31رفح الصغرى 22 والعظمى 30رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 37نخل الصغرى 20 والعظمى 36نويبع الصغرى 29 والعظمى 38طابا الصغرى 28 والعظمى 37كاترين الصغرى 20 والعظمى 34الطور الصغرى 25 والعظمى 32شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 40الغردقة الصغرى 28 والعظمى 39مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 38الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37المنيا الصغرى 24 والعظمى 38أسيوط الصغرى 24 والعظمى 39سوهاج الصغرى 25 والعظمى 40قنا الصغرى 26 والعظمى 41الأقصر الصغرى 28 والعظمى 41أسوان الصغرى 28 والعظمى 42أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 42الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 41شلاتين الصغرى 28 والعظمى 39ابو رماد الصغرى 28 والعظمى 38حلايب الصغرى 30 والعظمى 36رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 38