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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الجزائر: إصدار قانون لحماية الأطباء العاملين فى مكافحة الكورونا من الاعتداءات

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:16 ص
عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنه سيصدر قانونا خلال الأسبوع المقبل لحماية الأطباء والعاملين في المجال الطبي من الاعتداءات التي تقع عليهم خلال عملهم في مكافحة وباء فيروس كورونا.

وأضاف «تبون»، في حديث لوسائل إعلام محلية بثه التلفزيون الجزائري مساء أمس الأحد: «نتألم من حوادث التعدي على الأطباء في المستشفيات، هذه الفئة ضحت كثيرا وبعضهم لم يروا أبنائهم منذ 4 أشهر، والأسبوع المقبل نوقع قانونًا لتجريم التعدي اللفظي الجسدي على الأطباء، وهم تحت الحماية الكاملة للدولة».

وأكد «تبون»، أن الحجر الصحي لا يفرض بالقوة بل يعتمد على وعي المواطنين، مشيرًا إلى أن بعض الدول المتقدمة استعانت بالجيش لفرض الحجر الصحي، مضيفًا أن كل الجزائريين يتألمون لغلق المساجد والشباب يتألمون لغلق الساحات، ولكن لكل ظرف أحكام وهدفي هو إنقاذ الوطن.

وقال «تبون»: «هناك إجراءات عاجلة لمواجهة كورونا لمن توقف دخلهم، وهؤلاء أعطيناهم مساعدات تقدر 10 آلاف دينار شهريًا، وسنعوض المتضررين حسب دخلهم الشهري، ونعرف أن الاقتصاد يعاني منذ 4 أشهر بسبب توقف بعض المؤسسات، وهناك آثار سلبية على الاقتصاد، والتزمت بالتصدي لها في مختلف الطرق، وكان شغلنا الشاغل صغار المستثمرين والمهن البسيطة والمهن ذات الدخل اليومي، سنتخذ قرارات تساعدهم، ونتكفل بهم وسنقدم لهم مساعدات مالية برقم مقبول ونطالب المتضررين بالنزاهة في تقديم المبالغ التي خسروها لنتمكن من تعويضهم».

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