البحر الأحمر: بدء التشغيل التجريبى لمنظومة الصرف الصحى بالغردقة سبتمبر القادم

أعلن محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي أنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الصرف الصحي بالغردقة نهاية شهر سبتمبر القادم، كاشفًا عن تشغيل المنظومة بشكل نهائي قبل نهاية العام الحالي، خلال ديسمبر المقبل.وأشار المحافظ - في بيان أمس الاحد - إلى أن، منظومة الصرف الصحي بمدينة الغردقة بدأ العمل بها منذ عام 1998، ولم يتم الإنتهاء حيث واجهت العديد من العراقيل، منها احتياج المنظومة إلى 4 محولات كهرباء بتكلفة 9 ملايين جنيه تقريبًا، وتم توفيرها بالفعل، كما كانت توجد مشكلة أخرى تتمثل في توصيل الكهرباء للمحطة رقم 5، وتم توصيل الكهرباء للمحطة بعمل معدية للطريق الرئيسي وعمل صيانة على الفور بعد انتهاء الأعمال وتم التنسيق مع الجهات المعنية لقطع الطريق الدائري الخارجي لتوصيل الخط النهائي الرئيسي بطول 16.5 كيلو متر حتى أحواض الموازنة".وأوضح المحافظ أنه، وجه بحصر المناطق المحرومة من عمليات الإنارة العامة لتركيب أعمدة على وجه السرعة خلال الخطة 2020 - 2021 في مناطق (مجاويش -والانتر والكوثر - ومبارك 7 - ومبارك 11 - ومبارك 12 - ومبارك 13 - او لأمير طلال) بطاقة 750 عامود كمرحلة أولى.