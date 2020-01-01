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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 23529 إصابة و716 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:21 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
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أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، عن تسجيل 23529 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و716 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البرازيل إلى مليوني و98389 حالة، في حين بلغ مجمل حالة الوفاة 79488 حالة.

وتحتل البرازيل المركز الثاني وراء الولايات المتحدة في قائمة أكثر الدولة إصابة بفيروس كورونا، وذلك وفق «روسيا اليوم».

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