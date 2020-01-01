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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اليوم.. إيبارشية دشنا تستأنف القداسات الإلهية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:47 ص
كنيسة
كنيسة
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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تبدأ مطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس؛ اليوم الإثنين؛ استئناف القداسات الإلهية بالمطرانية وفتح أبواب الكنائس أمام الأقباط.

ووفقًا لما ذكره الأنبا تكلا أسقف دشنا في بيان له: أنه بعد الإطمئنان على الإلتزام بكل الإجراءات الإحترازية الموضوعة من قبل وزارة الصحة في كل كنائس الإيبارشية بالصوت والصورة؛ وبعد الاجتماع مع الآباء الكهنة واستطلاع رأيهم قررنا الآتي: الإلتزام بجميع القرارات السابقة للجنة الدائمة للمجمع المقدس؛ وبدء القداسات، بالإضافة إلى إقامة أكثر من قداس في اليوم حسب إمكانيات كل كنيسة، مع الإلتزام في كل قداس بنفس الإجراءات الصحية المتبعة.

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعلن استمرار العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.

وذكر البابا تواضروس الثاني، في بيان له، نشره القس بولس حليم المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن اللجنة رأت أن يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي، من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة كافة الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية.

وتابع البيان: "مع تعليق الصلوات بشكل كامل بكافة إيبارشيات الكرازة المرقسية، يومي الأحد والجمعة وفقًا لقرار مجلس الوزراء، وفي حالة اختيار الفتح التدريجي في أي إيبارشية، نوصي بالإلتزام بكافة التعليمات والإجراءات اللازمة من حيث التباعد الإجتماعي بين الأفراد والإلتزام بالعدد 25% من مساحة الكنيسة.

وواصل: "وبالنسبة لكنائس القاهرة، والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا)، وحيث إنها تشهد ارتفاعًا في نسب الإصابات والعدوى، لذا يتم تأجيل فتح الكنائس حتى أغسطس المقبل لبدء الفتح التدريجي للكنائس".

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