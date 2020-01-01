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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«الشباب المصرى» يوقع بروتوكول تعاون مع مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:37 ص
مجلس الشباب المصري
مجلس الشباب المصري
إيمان ماهر
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شهد اليوم الأحد، الموافق 19 يوليو 2020، توقيع مجلس الشباب المصري، برئاسة محمد ممدوح، بروتوكول تعاون مع مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية برئاسة الدكتور مصطفى أبو زيد، بهدف إرساء دعائم التعاون العلمي مع مجلس الشباب المصري، وبناء قاعدة قوية لتأهيل وتدريب الشباب والباحثين على أسس علمية للتعاون بين الجهود الوطنية ومؤسسات الدولة في هذا المجال.

وقام محمد عبد الحليم، المدير التنفيذي للمجلس، بتمثيل المجلس والمنتدى فى التوقيع، كما مثل مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية مدير المركز الدكتور مصطفى أبوزيد.

ومن المقرر أن يقوم الطرفان بتقديم حزمة من الفاعليات والبرامج المتخصصة في (العلوم الإدارية ـ العلوم الاقتصادية ـ_والدراسات والأبحاث السياسية والإستراتيجية)، بالإضافة إلى تنظيم وعقد أنشطة تدريبية (دورات ـ ندوات ـ ورش عمل ـ مؤتمرات) في التخصصات المتفق عليها.

كما اتفق الطرفان على عقد الأنشطة التدريبية والفاعليات في كافة التخصصات والمجالات في مقرى مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ومجلس الشباب المصري، بالإضافة إلى طلبات المؤسسات الكبرى.

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