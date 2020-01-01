تعافى 26 حالة كورونا بالوادى الجديد

أعلنت لجنة متابعة أزمة كورونا بمحافظ الوادي الجديد، منذ قليل، عن تعافي 26 حالة إصابة بفيروس كورونا وخروجها من مستشفيات العزل، ليرتفع بذلك عدد المتعافين بالمحافظة إلى 375 حالة شفاء منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد.وأضافت، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا، بواقع حالة بمركز الخارجة وحالة بمركز الداخلة، وحالة بمركز بلاط ليصبح عدد الإصابات 517 حالة منذ بداية الأزمة، منهم 44 حالة وفاة.وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتهاء مدة العزل المنزلي لـ239 مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، مناشدًا المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة (السكر -الضغط -الأورام -الفشل الكلوي -أمراض القلب) سرعة التوجه للمستشفى في حال ظهور أي من الأعراض.وأوضح أن، الحالات التي تم استثنائها من العمل تشمل ️المصابين بالأمراض المزمنة، والسيدة الحامل، وفقًا لما هو ثابت بتقرير اللجنة الطبية المختصة، بالإضافة إلى ️السيدة الحاضنة لطفل أقل من 7 سنوات، وكذلك المصابين بفيروس كورونا مع تقديم ما يفيد ذلك ولحين تعافيهم.وصرح بأنه جرى إنهاء حفلي زفاف بمدينة الخارجة لمخالفة قرار منع التجمعات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مساء يوم الجمعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣ - ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥).وشدد على، ضرورة حرص المواطنين المخالطين للوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الإلتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.