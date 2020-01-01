وزير التعليم يكشف ملامح خطة العام الدراسى الجديد فى ظل كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن شكل العام الدراسي الجديد لم يتبلور بالكامل، لكن توجد أدوات كثيرة، منها استخدام نموذج من التعليم المدمج، وهو جزء تعليم عن بعد، وجزء وجها لوجه.وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن نموذج التعليم المدمج غير ملائم لكل الأعمار، مشيرا إلى أنه من كي جي وأن للصف الثالث الابتدائي لابد أن يحضروا يوميًا، لأنهم بحاجة للتعامل مع المدرس، أما السنوات الباقية سيتم التعامل معها بأشكال متناسبة مع أعمارها، وكل طلبة ثانوي معهم تابليت.ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أنه تم تحديد بدء الدراسة في 17 أكتوبر وانتهائها في 24 يونيو، مؤكدا أنه يتم التنسيق مع الأزهر لبدء الدراسة.