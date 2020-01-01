الوقاية خير من العلاج في «ثقافة المنيا»

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.ونظّم قصر ثقافة المنيا ورشة فنية لعمل مجسم من خامات بسيطة القطن والورق الملون والفوم بعنوان الاحتفال بعيد الأضحى مع الفنانة منى وفائي قسم الفنون التشكيلية بالقصر، كما نظم بيت ثقافة دلجا ورشة فنية رسم وتلوين مع عزة حلمى سيد وتدريب الأطفال على الرسم بالألوان الفلوماستر وتنمية مهاراتهم الذهنية.أقام بيت ثقافة مطاى محاضرة تثقيفية بعنوان "الوقاية خير من العلاج" قدمها الدكتور دكتور عيسي محمد حسن وتحدث عن الوقاية حيث إنها طريقة لتجنب الضرر والحفاظ على الصحة، وما هي الإجراءات الاحترازية لتقوية جهاز المناعة وزيادة تأثير العلاج.أقامت مكتبة إسحاق الثقافية ورشة فنية رسم وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى مع المدرّبة ميرفت محمد عبد العزيز عبرت فيها مع الرواد عن مظاهر الاحتفالات بالعيد.