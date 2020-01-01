«اللغة العربية مقدسة».. اعرف لغتك بثقافة السويس

عقد نادي أدب فيصل، محاضرة بعنوان "اللغة العربية" حاضرها قباري البدري، تحدث فيها بأن اللغة العربيّة أو لغة الضاد هي واحدة من أكثر اللغات انتشارًا ضمن مجموعة اللغات الساميّة، في دول الوطن العربي إضافة للعديد من المناطق الأخرى مثل تركيا، والأحواز، ومالي وتشاد، والسنغال، وإثيوبيا، وأريتيريا، وإيران، وجنوبي السودان.وأوضح البدرى أن اللغة العربية تعتبر لغة مقدسة على اعتبار أنها لغة القرآن، حيث لا تتم الصلاة والعبادات الأخرى في الدين الإسلامي إلا بإتقان اللغة العربية، كما أنها لغة شعائرية لدى عددٍ من الكنائس المسيحية على امتداد الوطن العربي، وقد تمت كتابة العديد من الأعمال الفكرية والدينية اليهودية بها وتحديدًا في العصور الوسطى.وأكد البدري انه كان لانتشار الدين الإسلامي تأثيرًا مباشرًا وغير مباشر في رفع شأن ومكانة اللغة العربيّة، حيث أصبحت لغة العلم والأدب والسياسة لأزمنة طويلة في الديار التي حكمها المسلمون، بالإضافة لهذا فقد كان للغة العربية تأثير كبير على عددٍ من اللغات الأخرى على امتداد العالم الإسلامي كالفارسية، والتركية، والكردية، والأمازيغية.