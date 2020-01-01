«التعليم» تعلن جدول امتحانات تحديد المستوى لطلاب الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات تحديد المستوي لطلاب الصف الثالث الإعدادي (طلاب الخارج) الراغبين في الالتحاق بالثانوية العامة بمصر أو مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.وجاء الجدول عبارة عن ثلاثة أيام من 8 حتى 10 أغسطس، في المنهج الخاص بالفصل الدراسي الأول فقط.وحددت الوزارة أن يكون الامتحان على مستوى المديرية لأنه يحاكي الشهادة الإعدادية.