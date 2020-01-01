حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 20 يوليو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس، اليوم الإثنين الموافق 20 يوليو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يزول الالتباس وتعاود اللقاء ببعض الزملاء الغائبين، وتخطط معهم لمستقبل مهني تكون فوائده كبيرة على الجميع.عاطفيًا: مغامرة جديدة تلوح في الأفق، فحاول أن تدرس الموضوع بعناية كبيرة قبل الإقدام على أي خطوة.صحيًا: تناول كوب حليب صباح كل يوم مفيد لأنه غني بالكالسيوم.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك.كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.