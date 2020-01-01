حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 20 يوليو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان، اليوم الإثنين الموافق 20 يوليو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يزيل هذا اليوم بعض الالتباس والغموض إذا عانيت منهما، لكن عليك الابتعاد عن غريم أو خصم من الممكن أن يؤذيك.عاطفيًا: تسترجع الوقت الضائع وتعقد لقاء بنّاءً مع الشريك اعتبارًا من اليوم يعدك بالأفضل وبحياة عاطفية سعيدة وممتازة.صحيًا: قد تلجأ إلى المطالبة بعطلتك السنوية على الرغم من الأعمال الكثيرة، لكي تستريح بعض الوقت وتروح عن نفسك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.