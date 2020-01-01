ثابت: انتخابات «الشيوخ» تساعد في دعم استقرار الحياة السياسية

أكد علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا أن انتخابات مجلس الشيوخ تساعد في دعم استقرار الحياة السياسية المصرية بما يعزز الديمقراطية.أضاف ثابت، لـ«الدستور»، أن تفعيل وجود مجلس الشيوخ سيُسهم في دعم وجود القوى السياسية المتمثلة في الأحزاب المصرية بما يعزز تَواجدها على الساحة لإبداء الرأي والرأي الآخر، لافتًا إلى أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم وهو يعمل على تحقيق الديمقراطية وتوفير مناخ آمن لها عن طريق التعديلات الدستورية وانتخابات البرلمان وحاليًا مجلس الشيوخ التي تعمل على تعزيز أوضاع الأحزاب والقوى السياسية.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ حيث تقرر إجراء تصويت المصريين المقيمين بالخارج في هذه الانتخابات يومي ٩ و١٠ أغسطس المقبل وإجراء جولة الإعادة يومي ٦ و٧ سبتمبر المقبل.