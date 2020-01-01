حظك اليوم.. برج العذراء الإثنين 20 يوليو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العذراء اليوم الإثنين الموافق 20 يوليو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: وجود القمر في برج السرطان يساندك ويجعلك تنهي حالة من المصاعب والتعقيدات والمعاكسات، ولن تعاكسك الرياح، بل تدفعك إلى شواطئ آمنة.عاطفيًا: الجروح العاطفية لا تلتئم بسهولة، وعلاجها الوحيد هو إعادة الثقة والطمأنينة إلى العلاقة بينك وبين الشريك.صحيًا: تقرر بعد طول تفكير ومعاناة أن تبدأ بروزنامة رياضية لاستعادة صحتك سليمة معافاة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.