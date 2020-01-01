رئيس بنك مصر: الأموال الساخنة مؤشر لثقة المؤسسات المالية بالاقتصاد

قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، إن عودة الأجانب أدت إلى انخفاض سعر الدولار وهذا مؤشر جيد، مؤكدًا أن الأموال الساخنة مؤشر لثقة المؤسسات المالية في الاقتصاد.وأضاف «المغربي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بنوك واستثمار» الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» مساء الأحد، أن هناك مرونة في التعامل بالأموال الساخنة ونستطيع إدخالها وإخراجها بشكل سهل وسريع، على عكس الاستثمارات طويلة الأجل للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.وأشار نائب رئيس بنك مصر إلى أن وجود الأموال الساخنة يطمئن رجال الأعمال أصحاب الاستثمارات طويلة الأجل أنه يستطيع استرداد أموالهم بعد فترة، في صورة أرباح أو توزيعات.