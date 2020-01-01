بعد ظهور 30 إصابة.. كورونا يفرض الطوارئ في الصين

كشف الإعلامي الصيني، نادر روني هوان، أسباب إعلان الحكومة الصينية حالة الطوارئ بعد انتشار فيروس كورونا مجددًا.وقال، في مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، إنه بعد 10 أيام من تسجيل صفر إصابات بكورونا، ظهرت إصابة واحدة مؤكدة وانتشرت بعدها الإصابات، والآن هناك 30 حالة مؤكدة في محلية سنجان، و40 حالة لم تظهر عليها أعراض، والمدينة بعيدة عن بكين، وتقع في شمال غرب الصين.وأضاف أن الحكومة الصينية أعلنت حالة الطوارئ في هذه المدينة فقط، وتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات مع انتشار الوباء ومنع السكان من مغادرة المدينة، وكذلك جميع الأحياء السكنية ومنع الأنشطة الجماعية، مشيرًا إلى أن جميع الحالات ليست خطيرة ولا توجد وفيات.وعن اكتشاف لقاح لكورونا قال: "العلماء الصينيون يعملون على قدم وساق لتوفير اللقاحات والصين دخلت في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل طرح اللقاح للأسواق، ومتفائلون أنه سيتم توفير اللقاح واستخدامه".