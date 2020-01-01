رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 20 يوليو 2020

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:44 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
شيماء دهب
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 20 يوليو 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تناقش اليوم قضايا مادية مهمة وتحاول أن تضع مخططات تساعدك على مواجهة أي مأزق مادي.
عاطفيًا: عليك أن تكرس المزيد من الوقت وتهتم أكثر لحياتك العاطفية ومعالجة الأمور بينك وبين الحبيب بهدوء.
صحيًا: خفف من حالات التعصيب التي قد تنعكس سلبًا على وضعك الصحي.

الثور
مهنيًا: تزول عمليات التباس وإرباك صادفتها قبل هذا اليوم وتستعيد ثقتك بنفسك وقدرتك على التغلب على المعوقات.
عاطفيًا: تتواصل مع أصدقاء قدامى أو تعاود الاتصال بمن غاب عنك طويلًا بغية تجديد العلاقة.
صحيًا: تحاول قدر الإمكان الابتعاد عما يثير عصبيتك ويعكر مزاجك لتبقى مرتاح البال.

الجوزاء
مهنيًا: تختفي اليوم بعض الالتباسات، في حين تكون محط الاهتمام وتقطف ثمار جهود سابقة.
عاطفيًا: قد تترك أثرًا في شريك عاطفي أو مرشح لدخول قلبك والاستقرار فيه، وتظهر النتائج تباعًا.
صحيًا: لا تحاول الاكتفاء بالمأكولات التي قد تفقدك قسمًا كبيرًا من البروتيينات، ما يؤثر سلبًا في وضعك الصحي.

السرطان
مهنيًا: وجود القمر في برجك يؤمن لك نجاحًا في مهمة غالية على قلبك، وتوقع عقدًا أو تبرم اتفاقًا مهمًا، وقد تكسب أرباحًا مالية.
عاطفيًا: لقاءات ونقاشات مثمرة، وخصوصًا لجهة تحديد مسار الأمور مستقبليًا وعلى نحو يضمن لك وللشريك حقوقكما.
صحيًا: يستقر وضعك الصحي بعد اضطرابات متواصلة وعلاجات طويلة.

الأسد
مهنيًا: لاتزال بعض الخلافات ترافقك هذا اليوم وتبرز إلى الواجهة مجددًا قضية تأجّلت أو عانت بعض التسويف.
عاطفيًا: تبدأ علاقة جديدة أو تلتقي شخصًا مختلفًا مميّزًا ابتداء من اليوم وربما ترتبط به.
صحيًا: تشعر بعدم الرضى عن وضعك الصحي، وتعيد حساباتك والتفكير في الحلول الناجحة.

العذراء
مهنيًا: وجود القمر في برج السرطان يساندك ويجعلك تنهي حالة من المصاعب والتعقيدات والمعاكسات، ولن تعاكسك الرياح، بل تدفعك إلى شواطئ آمنة.
عاطفيًا: الجروح العاطفية لا تلتئم بسهولة، وعلاجها الوحيد هو إعادة الثقة والطمأنينة إلى العلاقة بينك وبين الشريك.
صحيًا: تقرر بعد طول تفكير ومعاناة أن تبدأ بروزنامة رياضية لاستعادة صحتك سليمة معافاة.

الميزان
مهنيًا: يزيل هذا اليوم بعض الالتباس والغموض إذا عانيت منهما، لكن عليك الابتعاد عن غريم أو خصم من الممكن أن يؤذيك.
عاطفيًا: تسترجع الوقت الضائع وتعقد لقاء بنّاءً مع الشريك اعتبارًا من اليوم يعدك بالأفضل وبحياة عاطفية سعيدة وممتازة.
صحيًا: قد تلجأ إلى المطالبة بعطلتك السنوية على الرغم من الأعمال الكثيرة، لكي تستريح بعض الوقت وتروح عن نفسك.

العقرب
مهنيًا: تستعيد ابتداء من اليوم الثقة بالنفس والقدرة على المواجهة، وتسترد أوراقًا ضائعة وتتوصّل إلى تسوية معينة.
عاطفيًا: أجواء ممتازة تحيط بك وبالشريك من جميع الجوانب، ما يفتح الطريق أمامكما نحو مستقبل أفضل.
صحيًا: لا تقصّر في ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على التخلص من البدانة والدهون.

القوس
مهنيًا: يزول الالتباس وتعاود اللقاء ببعض الزملاء الغائبين، وتخطط معهم لمستقبل مهني تكون فوائده كبيرة على الجميع.
عاطفيًا: مغامرة جديدة تلوح في الأفق، فحاول أن تدرس الموضوع بعناية كبيرة قبل الإقدام على أي خطوة.
صحيًا: تناول كوب حليب صباح كل يوم مفيد لأنه غني بالكالسيوم.

الجدي
مهنيًا: كن حذرًا فقد يظهر أعداء لم تتوقعهم أو تصغى إلى انتقادات وملاحظات تجرحك، اشحن نفسك بالطاقة اللازمة.
عاطفيًا: تلتقي الشريك وتفشّ قلبك كما يُقال، وتستقطب اهتمامه وتثير تعاطفه معك، وتمضي قربه أجمل أيام حياتك.
صحيًا: لا تكثر من المشي صعودًا، واستفد من الطقس الجميل ومارس المشي على الشاطئ.

الدلو
مهنيًا: تؤهلك الكفاءة التي تتمتع بها لشغل أفضل المناصب، فكن مستعدًا لذلك، لكن المسؤوليات التي ستلقى عليك تكون كبيرة، فهل أنت قادر على تحملها؟.
عاطفيًا: العلاقة مع الشريك تتحكم فيها المزاجية، وهذا يدفعك إلى اتخاذ قرارات حاسمة أحيانًا ومتهورة أحيانًا أخرى، فكن حذرًا.
صحيًا: لا تتناول الأدوية بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي ولا سيما تلك الخاصة بأمراض المعدة.

الحوت
مهنيًا: يدعم هذا اليوم خطواتك، ويحمل إليك دعمًا من قِبل بعض الأصدقاء والمؤسّسات التي ارتبطت بعقود عمل سابقة معها.
عاطفيًا: تسيطر الهواجس العاطفية على تفكيرك، وقد تخرج قصة شخصية الى العلن وتشكّل بعض الاضطراب والقلق.
صحيًا: حاذر الأعداء والمتطفّلين، قد تصاب بأزمة غضب أو تسمع كلامًا مسيئًا أو تتعرض لإهانات ولا تستطيع السكوت عنها.

موضوعات متعلقة

الباز: تلويح الجيش المصري باستخدام القوة في ليبيا قلب الموازين

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 35 درجة

نقل الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين إلى المستشفى

أول تعليق من عماد متعب على اتهام زوجته بالعنصرية

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف خطة قطر وتركيا حال تدخل مصر عسكريًا بليبيا

نقل الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين إلى المستشفى

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 35 درجة

الباز: تلويح الجيش المصري باستخدام القوة في ليبيا قلب الموازين

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

أسرار حاتم ذو الفقار.. هكذا أنفق 3 ملايين بسبب إدمان الحشيش والهيروين

أسرع زواج في مصر.. يسرا ورجل أعمال فلسطيني: «اتقابلنا التلات واتجوزنا الجمعة»

ألغاز صالح سليم وجمال عبد الحميد وصلاح حسني.. كيف أصبحوا ممثلين؟

نجم الساعة

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

العلاج الهرموني التعويضي أكثر مقاومة للعدوى البولية لدى النساء

كيفية حساب ضريبة المرتبات 2020 excel

علماء يحددون أماكن عيش الأجانب في الكوكب الأحمر

لدعم المناعة.. "إيفا فارما" تطرح "ليمتلس سي زنك": "فيتامين سي وزنك 2 في 1"

مقالات الرأي
نرمين يسر
365 Days.. رهينة السعادة
د. منى حلمى
المتربصون بأقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا هم جنود الدولة الدينية
مؤمن المحمدي
نادية لطفى
عمرو خالد
«القيوم».. الافتقار إليه قمة العبودية
المزيد

الثقافة

الوقاية خير من العلاج في «ثقافة المنيا»

«اللغة العربية مقدسة».. اعرف لغتك بثقافة السويس

«ممارسة مكافحة العدوى».. كتاب جديد لـ شادي نجم عن دار لامبيرت

سعيد شعيب يكتب مذكراته: عندما فصلوني من الجريدة وأعادني الأستاذ هيكل