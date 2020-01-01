حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 20 يوليو 2020

الحمل



الثور



الجوزاء



السرطان



الأسد



العذراء



الميزان



العقرب



القوس



الجدي



الدلو



الحوت



مهنيًا: تناقش اليوم قضايا مادية مهمة وتحاول أن تضع مخططات تساعدك على مواجهة أي مأزق مادي.عاطفيًا: عليك أن تكرس المزيد من الوقت وتهتم أكثر لحياتك العاطفية ومعالجة الأمور بينك وبين الحبيب بهدوء.صحيًا: خفف من حالات التعصيب التي قد تنعكس سلبًا على وضعك الصحي.مهنيًا: تزول عمليات التباس وإرباك صادفتها قبل هذا اليوم وتستعيد ثقتك بنفسك وقدرتك على التغلب على المعوقات.عاطفيًا: تتواصل مع أصدقاء قدامى أو تعاود الاتصال بمن غاب عنك طويلًا بغية تجديد العلاقة.صحيًا: تحاول قدر الإمكان الابتعاد عما يثير عصبيتك ويعكر مزاجك لتبقى مرتاح البال.مهنيًا: تختفي اليوم بعض الالتباسات، في حين تكون محط الاهتمام وتقطف ثمار جهود سابقة.عاطفيًا: قد تترك أثرًا في شريك عاطفي أو مرشح لدخول قلبك والاستقرار فيه، وتظهر النتائج تباعًا.صحيًا: لا تحاول الاكتفاء بالمأكولات التي قد تفقدك قسمًا كبيرًا من البروتيينات، ما يؤثر سلبًا في وضعك الصحي.مهنيًا: وجود القمر في برجك يؤمن لك نجاحًا في مهمة غالية على قلبك، وتوقع عقدًا أو تبرم اتفاقًا مهمًا، وقد تكسب أرباحًا مالية.عاطفيًا: لقاءات ونقاشات مثمرة، وخصوصًا لجهة تحديد مسار الأمور مستقبليًا وعلى نحو يضمن لك وللشريك حقوقكما.صحيًا: يستقر وضعك الصحي بعد اضطرابات متواصلة وعلاجات طويلة.مهنيًا: لاتزال بعض الخلافات ترافقك هذا اليوم وتبرز إلى الواجهة مجددًا قضية تأجّلت أو عانت بعض التسويف.عاطفيًا: تبدأ علاقة جديدة أو تلتقي شخصًا مختلفًا مميّزًا ابتداء من اليوم وربما ترتبط به.صحيًا: تشعر بعدم الرضى عن وضعك الصحي، وتعيد حساباتك والتفكير في الحلول الناجحة.مهنيًا: وجود القمر في برج السرطان يساندك ويجعلك تنهي حالة من المصاعب والتعقيدات والمعاكسات، ولن تعاكسك الرياح، بل تدفعك إلى شواطئ آمنة.عاطفيًا: الجروح العاطفية لا تلتئم بسهولة، وعلاجها الوحيد هو إعادة الثقة والطمأنينة إلى العلاقة بينك وبين الشريك.صحيًا: تقرر بعد طول تفكير ومعاناة أن تبدأ بروزنامة رياضية لاستعادة صحتك سليمة معافاة.مهنيًا: يزيل هذا اليوم بعض الالتباس والغموض إذا عانيت منهما، لكن عليك الابتعاد عن غريم أو خصم من الممكن أن يؤذيك.عاطفيًا: تسترجع الوقت الضائع وتعقد لقاء بنّاءً مع الشريك اعتبارًا من اليوم يعدك بالأفضل وبحياة عاطفية سعيدة وممتازة.صحيًا: قد تلجأ إلى المطالبة بعطلتك السنوية على الرغم من الأعمال الكثيرة، لكي تستريح بعض الوقت وتروح عن نفسك.مهنيًا: تستعيد ابتداء من اليوم الثقة بالنفس والقدرة على المواجهة، وتسترد أوراقًا ضائعة وتتوصّل إلى تسوية معينة.عاطفيًا: أجواء ممتازة تحيط بك وبالشريك من جميع الجوانب، ما يفتح الطريق أمامكما نحو مستقبل أفضل.صحيًا: لا تقصّر في ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على التخلص من البدانة والدهون.مهنيًا: يزول الالتباس وتعاود اللقاء ببعض الزملاء الغائبين، وتخطط معهم لمستقبل مهني تكون فوائده كبيرة على الجميع.عاطفيًا: مغامرة جديدة تلوح في الأفق، فحاول أن تدرس الموضوع بعناية كبيرة قبل الإقدام على أي خطوة.صحيًا: تناول كوب حليب صباح كل يوم مفيد لأنه غني بالكالسيوم.مهنيًا: كن حذرًا فقد يظهر أعداء لم تتوقعهم أو تصغى إلى انتقادات وملاحظات تجرحك، اشحن نفسك بالطاقة اللازمة.عاطفيًا: تلتقي الشريك وتفشّ قلبك كما يُقال، وتستقطب اهتمامه وتثير تعاطفه معك، وتمضي قربه أجمل أيام حياتك.صحيًا: لا تكثر من المشي صعودًا، واستفد من الطقس الجميل ومارس المشي على الشاطئ.مهنيًا: تؤهلك الكفاءة التي تتمتع بها لشغل أفضل المناصب، فكن مستعدًا لذلك، لكن المسؤوليات التي ستلقى عليك تكون كبيرة، فهل أنت قادر على تحملها؟.عاطفيًا: العلاقة مع الشريك تتحكم فيها المزاجية، وهذا يدفعك إلى اتخاذ قرارات حاسمة أحيانًا ومتهورة أحيانًا أخرى، فكن حذرًا.صحيًا: لا تتناول الأدوية بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي ولا سيما تلك الخاصة بأمراض المعدة.مهنيًا: يدعم هذا اليوم خطواتك، ويحمل إليك دعمًا من قِبل بعض الأصدقاء والمؤسّسات التي ارتبطت بعقود عمل سابقة معها.عاطفيًا: تسيطر الهواجس العاطفية على تفكيرك، وقد تخرج قصة شخصية الى العلن وتشكّل بعض الاضطراب والقلق.صحيًا: حاذر الأعداء والمتطفّلين، قد تصاب بأزمة غضب أو تسمع كلامًا مسيئًا أو تتعرض لإهانات ولا تستطيع السكوت عنها.