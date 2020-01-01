«السياحة»: لجان رقابة تتابع إجراءات كورونا بالفنادق والمنتجعات

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة، إن قنوات الاتصال لوزارة السياحة مفتوحة ومستمرة مع أسواق عالمية، مؤكدة على الجهود الكثيرة المبذولة، وآخرها جولة الوزير إلى دولة أوكرانيا وبيلاروسيا، بصحبة وفد من القطاع الخاص ورجال الأعمال لتبادل الزيارات البينية وتبادل السياحة بين البلدين.وأضافت «بهجت»، خلال مداخلة مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم: «حدث الكثير من الاتفاقات في هذه الزيارة، إلى جانب الكثير من الإجراءات المتخذة لاستعادة السياحة مرة أخرى مع العديد من الدول».وواصلت: «هناك لجان رقابة وتفتيش متخصصة تتابع باستمرار على مدار اليوم جميع الإجراءات المتبعة في المنتجعات السياحية والفنادق والمطاعم، للوقوف على مدى التزام هذه المنشآت بالإجراءات الاحترازية»، مؤكدة أن الخط الساخن الذي أطلقته الوزارة للسائحين يتم التعامل معه بسرعة وجدية شديدة لتلقي جميع الشكاوى من السائحين.