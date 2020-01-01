متحدث «السياحة»: الحركة مبشرة للغاية

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة، إن الحركة السياحية مبشرة للغاية وتدعوا إلى التفاؤل، حيث إن جميع المؤشرات تثبت أن الحركة تعود لطبيعتها.وأضافت "بهجت"، خلال مداخلة مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن معدلات السياحة منتظمة حتى الآن، حيث وصلت طائرة من صربيا اليوم، بجانب طائرات من أوكرانيا وبيلاروسيا في الأيام الماضية.وأوضحت، أن الأعداد المسموح بها حتى الآن في الفنادق والمنتجعات المصرية مبشرة للغاية، لأن أغلبها ممتلئ، مما يؤكد أن حركة السياحة المصرية تعود لطبيعتها بشكل تدريجي بعد انحسار فيروس كورونا بشكل تام.