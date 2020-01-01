«التعليم» تصدر تعليمات قبول طلاب أولى ثانوي بالعام الجديد

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فاكس لجميع الإدارات التعليمية خاص بتعليمات قبول الصف الأول الثانوي العام المعتمد للعام الدراسي 2020/2021، تشجيعا للطلاب الحاصلين على مجموع 274 درجة فأكثر في الشهادة الإعدادية، أن يتقدموا بلمفاتهم بالمدرسة التي يرغبون في الالتحاق بها في أي إدارة تعليمية داخل المحافظة.يذكر أن الوزارة لن تستقبل ملفات الطلاب الجدد بالمرحلة الثانوية، إلا بعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الثانوي المقررة 21 يوليو المقبل.