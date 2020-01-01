رئيس الجزائر يعترف بالفساد ويتعهد باسترجاع الأموال المنهوبة

تعهد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، باسترجاع أموال الدولة المنهوبة، مشيرا إلى تفشي الفساد في قطاعات واسعة بالدولة.وقال تبون خلال لقاء صحفي مع إعلاميين جزائريين اليوم، إن استرجاع الأموال المنهوبة واجب والتزام قدمه أمام الشعب، مشيرا إلى أن الثغرات التي شهدتها المؤسسات لن تتكرر مجددا.وشدد الرئيس الجزائري على ضرورة أن تطبق الدولة القوية مقولة الخليفة لأبوبكر الصديق "القوي عندكم ضعيف عني والضعيف عندكم قوي عندي"، مشيرا إلى أن الدولة لا تتسامح مع الأقوياء لتوفير العيش الكريم للفقراء.وأضاف: أن هناك من يريد للدولة الجزائرية أن تبقى ضعيفة، وأن التغيير سيكون بالتواصل المباشر مع المواطن ما يمكن من الوصول لتحقيق هذه الدولة القوية، قائلا: «مواطنون يدفعون رشاوى للحصول على حقوقهم، وأطلب من المواطن المشاركة في مكافحة الرشوة».وتابع الرئيس الجزائري: أن المال الفاسد تغول وأصبح يعيّن الولاة والمسئولين، مشيرا إلى أن انعدام العدالة الاجتماعية له نتائج مثل القنبلة الموقوتة، متعهدا بإعادة بناء اقتصاد البلاد من أجل خلق ثروات تعوض الإتكال على النفط.