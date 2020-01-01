رئيس امتحانات الأزهر بالعزل المنزلي بعد الاشتباه في إصابته بكورونا

يخضع الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الأزهر، للعزل المنزلي لمدة 10 أيام، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أجرى عدد من التحاليل والإشاعات، وقرر الأطباء خضوعه للعزل المنزلي، والبدء في تطبيق بروتوكول وزارة الصحة فيما يخص الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وقال رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الأزهر الشريف، في تصريحات صحفية، إنه بصحة جيدة وأموره مستقرة، وبدأ في تطبيق بروتوكول وزارة الصحة، ويتابع أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، التي تسير بانتظام دون مشاكل حتى الآن، معربا عن سعادته بنجاح الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في تنظيم وإقامة امتحانات الثانوية للعام الجاري.