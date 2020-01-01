5 مميزات لتسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات الذكية من خلال «دعم مصر»

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين أصحاب البطاقات الذكية بتسجيل أرقام الهواتف لمن يطلب منه تحديث البيانات من خلال الموقع الإلكتروني "دعم مصر".وأكد تقرير حكومي حصلت "الدستور" عليه أن تسجيل رقم الهاتف لصاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين من البطاقات الذكية يمثل الحفاظ علي حقوق المواطنين للدعم، بالإضافة إلى أنه لا يكون عرضه إلى التلاعب أو ضرب البطاقات الوهمية على ماكينات الصرف.وأوضح التقرير أنه يؤكد أن صاحب البطاقة هو الشخص الحقيقي الذي يصرف الدعم ولذلك يضمن وصوله إلى مستحقيه، مشيرا إلى أنه من خلال تسجيل رقم الهاتف يحصل المواطن على رسائل إلى صاحب البطاقة للحصول على الرقم السري، والذي من خلاله يفعل البطاقة.