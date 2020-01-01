إصابة عضو مجلس نواب عن بورسعيد بكورونا

أعلن أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، الأحد، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وذلك بعد ثبوت إيجابية التحاليل التي أجراها.وقال فرغلي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله على كل حال.. قدّر الله وما شاء فعل.. إيجابي «كوفيد- 19»".