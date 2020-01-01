محمد نور: ممكن أغني مهرجانات بشرط

قال الفنان محمد نور، إنه يعمل هذه الفترة على تسجيل عدد من الأغاني سيقوم بوضعهم في ميني ألبوم، على أن يطرح كل شهر أغنية.وأكد نور في تصريحات لـ"الدستور"، أنه سيطرح أغنية جديدة من ألبومه الجديد في أواخر الشهر الجاري، وسيعمل على تصويرها على طريقة الفيديو كليب.وحول رأيه في أغاني المهرجانات قال إنه مع هذه النوعية لأنها ناجحة والجمهور يحبها، ومن الممكن أن يقدم ديو فني مع مطرب مهرجانات لكن بكلمات محترمة.يذكر أن آخر أعمال محمد نور أغنية "أمي" في فيلم "ورقة جمعية"، وهي من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان وغناء محمد نور، وتوزيع زووم.