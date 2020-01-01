بنك مصر: الاقتصاد تجاوز أزمة كورونا بفضل برنامج الإصلاح

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن أداء الحكومة شهد احترافية كبيرة خلال فترة أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري استطاع تجاوز الأزمة بشكل كبير بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه خلال الفترة الماضية.وأشار خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدول، كان لها دور كبير في تخفيف حدة آثار هذه الأزمة على الاقتصاد المصري.وأكد المغربي أن القرارات والمبادرات المتعاقبة التي أطلقها البنك المركزي منذ بداية أزمة فيروس كورنا، كان الهدف منها هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى تلبية مختلف احتياجات العملاء من الخدمات المصرفية دون تأثر بتداعيات الأزمة.وأوضح أن قرار تحرير سعر الصرف انعكس بشكل إيجابي على مستوى تكوين احتياطي النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أنه بعد قرار التحرير، ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية.وشدد المغربي على أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي كان له دور كبير في تأمين احتياجات البلاد خلال فترة أزمة كورونا، مؤكدًا توافر الدولار في جميع البنوك خلال فترة الأزمة.