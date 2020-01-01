كيف أتعامل مع مصاب كورونا؟.. إليك الطريقة

كيفية التعامل مع مريض كورونا

فإذا كنت تعتني بشخص مصاب بكورونا، فقد تكون لديك بعض الأسئلة.. كيف تعرف ما إذا كنت بحاجة لطلب الرعاية الطارئة؟ ما هي مدة العَزل اللازمة؟ ما الذي يمكنك فعله لمنع انتشار الجراثيم؟ كيف يمكنك دعم شخص عزيز مصاب بالمرض وكيف تتحكم في توترك؟ فيما يلي ما تحتاج إلى معرفته، وتوفر «الدستور» لقرّائها عدة معلومات عن كيفية رعاية مرضى كورونا أثناء العزل المنزلي:



العلاج في المنزل

تختلف حالة كل مريض بفيروس كورونا فهناك أصحاب الأعراض الخفيفة وأصحاب الأعراض المتوسطة والشديدة وهناك، أيضًا، الحامل الصامت للمرض ولم تظهر عليه الأعراض.



وتختلف الفئات بعضها عن بعض، حيث أول فئة هي فئة حامل المرض الصامت (Carriers) التي تكون بلا أعراض، ويجب أن يكون قرار العزل المنزلي من باب الاحتياط والحذر، حيث إنه غير قادر على إحداث عدوى، ويكون عزل منزلى 14 يومًا فقط.



ثانيا:-

قائمة ذوي الأعراض البسيطة (غير التنفسية، وتبدأ الأعراض باحتقان الحلق وجفافه، سيلان أو حرقة الأنف، فقدان حاسة الشم والتذوق، ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة، الإحساس بالهزل العام والوهن الشديد بالجسم، ألم بالمعدة مع ارتجاع، مغص بالبطن، وإسهال.



كيفية التعامل مع مريض كورونا عند إصابته

ويكون هنا قرار العزل المنزلي (إلزامي)، وقدرته على إحداث العدوى للمخالطين: غير قادر على إحداث عدوى، ويعزل منزلى 14 يومًا، وتكون فترة نقاهة 14 يومًا بعد العزل المنزلي مع تجنب المجهود البدني العنيف.



ثالثا:-

فئة ذوي الأعراض التنفسية البسيطة، تبدأ الأعراض:



- ضيق بالتنفس متقطع وبسيط غير حاد من الدرجة الأولى.



- سعال جاف متقطّع وغير مستمر.



- ألم بالصدر أو حرقة بالصّدر بسيط ومتقطع.



قرار العزل:

عزل منزلي (إلزامي).



القدرة على إحداث العدوى للمخالطين:

◄ قادر على إحداث عدوى بشكل ضعيف



خط سير العملية العلاجية:

◄عزل منزلى 14 يومًا.



◄ فترة نقاهة لمدة شهر بعد العزل المنزلي مع تجنب المجهود البدني العنيف.



احتمالية تدهور الحالة:

20 - 40 %



نسب الوفيات:

1%



رابعًا:-

فئة ذوي الأعراض التنفسية الشديدة والمتوسطة وتبدأ الأعراض:



◄ضيق بالتنفس حاد أو مستمر أو عند الراحة (الدرجة الثانية والثالثة والرابعة).



◄ سعال جاف حاد أو مستمر.



◄ ألم بالصدر أو حرقة بالصّدر حاد أو مستمر.



قرار العزل:

◄عزل بالمستشفى (إلزامي).



القدرة على إحداث العدوى للمخالطين:

◄قادر على إحداث عدوى لجميع المخالطين بشكل شبه مؤكد.



خط سير العملية العلاجية:

◄عزل بالمستشفى.



◄ ثم عزل منزلي 14 يومًا.



◄ فترة نقاهة لمدة شهر كامل بعد العزل المنزلي مع تجنب المجهود البدني العنيف.



احتمالية تدهور الحالة: 70%



نسب الوفيات: 90%

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نسب الوفيات: 90%

يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية التعامل مع مريض كورونا عند إصابته، ورعاية مصاب كورونا أثناء العزل المنزلي، حيث لا يدري الكثير عن كيفية رعاية مصاب «كوفيد -19» وكيفية عملية التعقيم.