«حجازي» يكشف سبب مواعيد تحديد المستوى للطلاب بالخارج

طالب عدد من أولياء أمور الطلاب بالخارج، بأن يكون هناك أكثر من ميعاد لامتحان تحديد المستوى نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وتوقف حركة الطيران ببعض الدول، خاصة أنه يعمل الآن استثنائيا وثمن الحجز فوق قدراتهم.من جانبه، علق الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، قائلا: «الذي يحكمني هو امتحانات القبول لمدارس المتفوقين في العلوم الرياضيات ويعقدها المركز القومي».وكانت ⁦⁩وزارة التربية والتعليم قررت امتحان تحديد المستوى لطلاب الخارج الراغبين في الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة المصرية أو مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.