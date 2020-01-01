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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بالبحيرة

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:31 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
البحيرة معوض هويدى
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أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، منذ قليل، نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى أمام مدخل قرية البيضا التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل قرية البيضا بنطاق مركز كفر الدوار.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى كفر الدوار المركزي ودمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وهم كل من: "حامد رمضان حامد، 33 عامًا، محمد غالب عبده، 40 عامًا، أحمد باسم فتح الله، 19 عامًا، حسام حسن عبدالمنعم، 24 عامًا، إسلام محمود محمد على، 22 عامًا، زياد عبد الباسط أحمد، 23 عامًا، مديحة عبدالسميع محمود، 44 عامًا، عبده زكريا عبده، 45 عامًا، أحمد مصطفى كامل، 23 عامًا"، وجار عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

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