لميس الحديدي تعتذر لعبدالرحمن أبوزهرة: حقك علينا

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن من حق الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة، أن يغضب ويحزن فهو فنان كبير أمضى نحو 60 عامًا من العطاء بين المسرح والدراما، سواء مسلسلات أو عبر الراديو، وفجأة تجاهله المنتجون.وأشارت، خلال حلقة برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية العربية "الحدث": "هو زعلان اليومين دول ومن حقه يزعل فقد تجاهله المنتجون.. هؤلاء من كبار الفنانين، الفن بالنسبة ليهم هو الحياة والنفس، واوعوا تفتكروا إن التمثيل بالنسبة لكبار الفنانين هو أجر أو أكل عيش.. لا ده مش حقيقة، نزول هؤلاء القامات ودخولهم للاستديوهات سواء تليفزيون أو راديو هو (الأكسجين)".وتابعت أن "هذا ما يمنح الفنان الأكسجين والطاقة ليكمل العطاء والمشوار، بيكون خلاص علم الأجيال وخلف وأصبح لديه أحفاد، لكن بقاءه الآن هو ليسعد نفسه ويسعد الآخرين".واستطردت: "أنا بحبه جدًا ومش عاوزاه يكون زعلان، وعاوز أقوله ما تزعلش يا أستاذ حقك علينا".