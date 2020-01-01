مساعد وزير العدل: الاستعلام عن سريان التوكيلات متاح إلكترونيًا

كشف المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، تفاصيل تدشين تطبيق "أرغب فى عمل توكيل"، حيث يتيح العديد من الخدمات بما فيها تحديد اختيار موعد استلام التوكيلات.وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم، مع خالد أبوبكر، على شاشة "ON"، إن التطبيق يتيح خدمة عمل التوكيلات عبر التطبيق الإلكتروني ومعرفة كثافة مكاتب الشهر العقاري.ولفت إلى أنه يمكن للمواطن اختيار اليوم والموعد المناسب من خلال الحجز والدفع الإلكتروني.وأوضح أنه يوجد ١٤ خدمة توكيلات عبر موقع خدمة مصر الإلكترونى، مضيفا: "الرسوم آلية والدفع أونلاين، كما يمكن الاستعلام عن سريان التوكيلات إلكترونيا".