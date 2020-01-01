بكري: دعم بلا حدود لقواتنا المسلحة في الدفاع عن الأمن القومي

قال النائب مصطفى بكري، إن غدًا سيكون هناك جلسة حاسمة لتدخل مصر في ليبيا بموافقة البرلمان المصري، لافتًا إلى أنه كان من المقرر عقد الجلسة اليوم ولكن تم تأجيلها لأسباب إجرائية، وليست سياسية كما ظن البعض.وأضاف بكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "النهار"، أن الرئاسة المصرية عندما تؤكد مجددًا أن الأمن القومي الليبي والأمن القومي المصري واحد، فهي بذلك تعتبر أي مساس بالأمن الليبي هو مساس بالأمن المصري.ولفت بكري إلى أن هناك اتجاها عاما داخل مجلس النواب بأن تكون الجلسة سرية، مضيفًا: "لكن رأيي الشخصي أن تُذاع هذه الجلسة علانية لأن من المهم أن يسمع العالم قرار النواب، ورأيه في الأزمة الليبية، وأيضا مهم أن يسمع الناس ما يدور داخل مجلس النواب حول هذه الأزمة".وتابع: "غدًا يقول مجلس نواب مصر كلمته، دعم بلا حدود للقائد الأعلى ولقواتنا المسلحة في دفاعها عن الأمن القومي المصري ضد المليشيات الإرهابية التي تسعي إلي إثارة القلاقل في ليبيا ومصر على السواء".ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.