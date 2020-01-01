التعليم توضح سبب عدم عقد امتحانات تحديد المستوى للطلاب بالخارج

وأيضًا نظرًا لظروف العمل لبعض أولياء الأمور في الدول.



فكان رد الدكتور رضا حجازي: "الذي يحكمني هو امتحانات القبول لمدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات، والتي يعقدها المركز القومي للامتحانات".

رد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، على استفسارات الحملة التعليمية "معا نستطيع"، بشأن امتحانات أبنائنا في الخارج، وهي امتحانات تحديد المستوى لطلاب الشهادة الإعدادية.وقال سامح عبده، مسئول حملة "معا نستطيع"، إن الدكتور رضا حجازي، رفض مقترح عمل امتحان تحديد المستوى على مستوى الإدارة التعليمية، وقال: لازم يكون على مستوى المديرية لأنه يحاكي الإعدادية.ووفقا لبيان صحفي أصدرته حملة "معا نستطيع" قالت: قامت مجموعة "معا نستطيع" بطلب أن يكون هناك أكثر من ميعاد لامتحان تحديد المستوى نظرًا للظروف الاستثنائية التي نمر بها، وأن حركة الطيران ما زالت معلقة في بعض الدول، وأن الطيران الذي يعمل الآن استثنائي وثمن الحجز فوق قدرات أولياء الأمور في الخارج،