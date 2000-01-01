الهلال الأحمر يدعم الأسر المتضررة من كورونا بجميع المحافظات

أطلق الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع شركة "جونسون آند جونسون" مبادرة لدعم الأسر المتضررة من فيروس كورونا في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.وقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن المبادرة تستهدف 4000 أسرة في مجال الوقاية الشخصية من خلال توزيع 2000 حقيبة نظافة شخصية و2000 سلة غذائية.وأضاف في تصريحات صحفية أن المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت من محافظة القليوبية يوم ٥ يوليو الجاري بتوزيع حقائب النظافة الشخصية على 200 أسرة في منطقة الخصوص.وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة شملت محافظتي المنوفية ودمياط، حيث وزع متطوعو الهلال الأحمر المصري حقائب النظافة الشخصية والسلات الغذائية على إجمالي 400 أسرة في المحافظيتن.واستهدفت المرحلة الثالثة من المبادرة 6 دور أيتام ومسنين بمحافظة الدقهلية، حيث وزعت فرق التطوع التابعة للهلال الأحمر المصري 200 حقيبة نظافة شخصية و200 سلة غذائية على هذه الدور يوم الثامن عشر من يوليو الجاري.يأتي ذلك انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع ودعم الأسر المتضررة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.