رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الهلال الأحمر يدعم الأسر المتضررة من كورونا بجميع المحافظات

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:37 م
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
ولاء جمال
طباعة
أطلق الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع شركة "جونسون آند جونسون" مبادرة لدعم الأسر المتضررة من فيروس كورونا في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن المبادرة تستهدف 4000 أسرة في مجال الوقاية الشخصية من خلال توزيع 2000 حقيبة نظافة شخصية و2000 سلة غذائية.

وأضاف في تصريحات صحفية أن المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت من محافظة القليوبية يوم ٥ يوليو الجاري بتوزيع حقائب النظافة الشخصية على 200 أسرة في منطقة الخصوص.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة شملت محافظتي المنوفية ودمياط، حيث وزع متطوعو الهلال الأحمر المصري حقائب النظافة الشخصية والسلات الغذائية على إجمالي 400 أسرة في المحافظيتن.

واستهدفت المرحلة الثالثة من المبادرة 6 دور أيتام ومسنين بمحافظة الدقهلية، حيث وزعت فرق التطوع التابعة للهلال الأحمر المصري 200 حقيبة نظافة شخصية و200 سلة غذائية على هذه الدور يوم الثامن عشر من يوليو الجاري.

يأتي ذلك انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع ودعم الأسر المتضررة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

موضوعات متعلقة

كيفية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها (التسجيل الآن)

«الإسكان» تبدأ طرح وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لمتوسطى الدخل غدًا

انفراد.. محمد الباز يكشف خطة قطر وتركيا حال تدخل مصر عسكريًا بليبيا

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2020

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

انفراد.. محمد الباز يكشف خطة قطر وتركيا حال تدخل مصر عسكريًا بليبيا

«الإسكان» تبدأ طرح وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لمتوسطى الدخل غدًا

«لجنة كورونا» تكشف موعد توفير مصل الفيروس في مصر

كيفية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها (التسجيل الآن)

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار حاتم ذو الفقار.. هكذا أنفق 3 ملايين بسبب إدمان الحشيش والهيروين

أسرع زواج في مصر.. يسرا ورجل أعمال فلسطيني: «اتقابلنا التلات واتجوزنا الجمعة»

ألغاز صالح سليم وجمال عبد الحميد وصلاح حسني.. كيف أصبحوا ممثلين؟

"الفنانة ماجدة أحبته شرهًا.. ومديحة يسري أحبت غيرته".. عيوب الرجال التي أحبتها فنانات الزمن الجميل

نجم الساعة

أسرار حاتم ذو الفقار.. هكذا أنفق 3 ملايين بسبب إدمان الحشيش والهيروين

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

لدعم المناعة.. "إيفا فارما" تطرح "ليمتلس سي زنك": "فيتامين سي وزنك 2 في 1"

كيفية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها (التسجيل الآن)

الشعور بالألم في هذا الجانب من صدرك يعني أنك في خطر

الألياف البصرية تقضى على مشكلة الإدمان

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المتربصون بأقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا هم جنود الدولة الدينية
مؤمن المحمدي
نادية لطفى
عمرو خالد
«القيوم».. الافتقار إليه قمة العبودية
ماجد حبته
صندوق الإنقاذ الأوروبى.. بلا مفتاح!
المزيد

الثقافة

سعيد شعيب يكتب مذكراته: عندما فصلوني من الجريدة وأعادني الأستاذ هيكل

أسباب الإعاقة البصرية محاضرة بـ«ثقافة السويس»

عرض 3 أفلام تسجيلية بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

«مصر في زمن الوباء».. كتاب عن كورونا لضياء السبيري